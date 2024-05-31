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Edremit'te Kumaşların Arasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta kumaşların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta kumaşların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, T.İ. (25), M.B. (27) ve S.S'nin (24) uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini aldı.

Narkotik köpekleriyle şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak arama yapan ekipler, rulo halindeki kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Edremit Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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