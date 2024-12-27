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Edremit'te Kuaföre Pompalı Tüfekle Saldırı

Edremit'te Kuaföre Pompalı Tüfekle Saldırı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kuaför salonuna motosikletle gelen maskeli bir kişi, pompalı tüfekle ateş açarak bir çalışanı yaraladı. Olaydan sonra şüpheli yakalanırken, yaralının sağlık durumu iyi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Sarıkız Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna motosikletle gelen yüzü maskeli kişi, iş yeri çalışanına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda ayak bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Zanlı, olay sonrasında güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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