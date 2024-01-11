Edremit'te Koruma Altındaki Kuş Türlerine El Konuldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde koruma altındaki kuş türlerinden 4 saka ve 4 florya ele geçirildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Av Koruma-Kontrol ekipleri ile Edremit Jandarma Komutanlığı işbirliğinde yapılan denetimde, koruma altındaki türlerden olan 8 kuşa el konuldu.

Kazdağları Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından kuşlar doğal yaşam alanına salındı.

Ayrıca, koruma altındaki kuşları bulunduran 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğünce toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.