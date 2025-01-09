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Edremit'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Edremit'te Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak devrildi. Olayda sürücü V.E. ve yolcu E.D. yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptıktan sonra devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Kadıköy Mahallesi'nde V.E, yönetimindeki plakalı 34 AUR 43 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kontrolden çıkarak devrilen otomobil aydınlatma direklerini yıkarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü V.E. ile yanında yolcu olarak bulunan E.D, sıkıştıkları araçtan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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