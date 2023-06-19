Edremit'te kavgada bir kişi tüfekle öldürüldü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. Sarıkız Mahallesi'nde H.F.E. (22) ile Şükrü Bayraktar (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.F.E'nin tüfekle ateş ettiği Bayraktar, hayatını kaybetti. Olay yerinden otomobille kaçan katil zanlısı H.F.E, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.
Sarıkız Mahallesi'nde H.F.E. (22) ile Şükrü Bayraktar (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.F.E'nin tüfekle ateş ettiği Bayraktar, hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bayraktar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay yerinden otomobille kaçan katil zanlısı H.F.E, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.