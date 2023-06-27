Edremit'te kavga: 6 kişi silahla yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla ateş edilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Olayda kullanılan iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.