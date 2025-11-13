Edremit'te Kavga: 2 Kişi Pompalı Tüfekle Yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

İbrahimce Mahallesi Dandik Meydanı karşılaşan husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu motosikletle olay yerine gelen M.T.O. (23) av tüfeğiyle ateş ettiği M.C. (21) ve E.Y'yi (29) yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüpheli M.T.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.