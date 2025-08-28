Edremit'te Katı Atık Depolama Alanında Yangın

Edremit'te Katı Atık Depolama Alanında Yangın
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Eminkuyu mevkisinde bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
