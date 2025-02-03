Edremit'te Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kasten adam öldürme suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.A. jandarma tarafından yakalandı. H.A., Avcılar Mahallesi'nde gizlendiği evde ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) "Kasten Öldürme", "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından hakkında 32 yıl 1 ay 25 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın (43) ilçede saklandığını belirledi.
Ekiplerin düzenlendiği operasyonda firari hükümlü H.A, Avcılar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü H.A. cezaevine teslim edildi.