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Edremit'te Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, BASKİ'ye ait kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

F.O. yönetimindeki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşlerine (BASKİ) ait kamyonet, Çanakkale-İzmir kara yolu Avcılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki H.E. ve K.M. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan K.M, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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