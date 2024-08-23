Üye Girişi
Haberler

Edremit'te Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satan şüphelilere yönelik Edremit ilçesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 91 bin 832 doldurulmuş makaron, 75 bin 400 boş makaron, 500 şeffaf kilitli poşet, 12 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 5 elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 10 elektronik sigara filtresi, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 11,5 kilogram açık nargile tütünü, 63 adet 50 gramlık nargile tütünü ve 195,5 kilogram kıyılmış tütün, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 37 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Balıkesir Edremit Güvenlik Suç Polis Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi?
title