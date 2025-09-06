Haberler

Edremit'te Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, iki şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, kaçak tütün ve sigara imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir ikamette kaçak tütün ve sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, elektrikli paketleme makinesi, kompresör, 22 bin doldurulmuş makaron, 74 bin 600 boş makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün ve 17 bin 500 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda ardından S.A. ve E.F.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
