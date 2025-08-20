Edremit'te İtfaiye Ekibi Sıkışan Kedi Yavrularını Kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin motor kısmına ve otogar kavşağındaki reklam tabelasına sıkışan iki kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücünün yardıma çağırmasının ardından olay yerine gelen ekipler, kedileri güvenli bir şekilde doğaya saldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin motor kısmı ile otogar kavşağındaki refüjde bulunan reklam tabelasına girip sıkışan kedi yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edremit ilçesinde Yeni Garaj Caddesi üzerinde 35 ALV 630 plakalı otomobilinden ses geldiğini fark eden kadın sürücü aracını yol kenarında durdurdu.

Aracın motor kısmına kedi yavrusunun sıkıştığını gören sürücü, kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ekipler daha sonra başka bir ihbar üzerine otogar kavşağı refüjünde bulunan reklam tabelasının içine giren ve bulunduğu yerde sıkışan kedi yavrusunu tabelayı sökerek kurtardı.

İtfaiye ekipleri iki kedi yavrusu da mama ve su verildikten sonra yeniden doğaya salındı.

