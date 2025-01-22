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Edremit'te İsale Hattı Patladı, Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü

Edremit'te İsale Hattı Patladı, Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kanalizasyon isale hattının patlaması sonucu meydana gelen çukur, bir hafriyat kamyonunun düşmesine neden oldu. Olay yerine itfaiye ve diğer ekipler sevk edildi ve kamyon vinçle çıkarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, isale boru hattının patlaması sonucu oluşan çukura düşen hafriyat kamyonu vinçle çıkarıldı.

İ.Ö. idaresindeki 26 VF 908 plakalı hafriyat kamyonu, Çıkrıkçı Mahallesi Ülkü Yolu'nda seyrederken kanalizasyon isale hattının patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

Olay fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri sevk edildi.

Devrilen hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Ekipler, güvenlik nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu isale hattının daha önce Edremit Çayı'na döküldüğü ve yaklaşık 1 hafta önce BASKİ yetkililerince hattın yönünün değiştirilerek, Ülkü Yolu'nun altından geçen yağmur suyu giderlerine verilmesi sonucu yolun çöktüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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