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Edremit'te iş yeri sahibi tabancayla vuruldu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, iş yeri sahibini tabancayla bacağından vurdu. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğer şüpheli aranıyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde plakasız motosikletle gelen 2 kişiden M.A.İ. (19) girdiği iş yerinde iş yeri sahibi Mehmet Şimşek'i (45) tabancayla bacağından vurdu. Yaya olarak kaçan M.A.İ., bölgede görevli bekçi tarafından yakalanırken, diğer şüpheli aranıyor.

Olay, Edremit ilçesi Soğuk Tulumba mevkisinde, sabah saatlerinde, motosiklet satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Kimliği belirsiz, kasklı 2 kişi, plakasız motosikletle Mehmet Şimşek'e (45) ait iş yerine geldi. İçeri giren şüphelilerden M.A.İ., henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla 9 el ateş etti. Bacağına mermi isabet eden Şimşek, yaralandı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya olarak kaçan M.A.İ., kısa sürede bölgede görevli bir bekçi tarafından yakalandı. Şimşek, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kaçan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Balıkesir Güvenlik Edremit 3-sayfa Güncel Suç

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