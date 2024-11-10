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Edremit'te İnşaattan Düşen Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti

Edremit'te İnşaattan Düşen Gece Bekçisi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yapan 78 yaşındaki Cengizhan Kabak, bir inşaattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen kişi, hayatını kaybetti.

Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde devam eden inşaata gelen işçiler, havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede gece bekçisi Cengizhan Kabak'ın (78) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kabak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Olayla ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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