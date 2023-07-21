Edremit'te inşaat çalışması sonrası okul duvarı çöktü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaatı süren bir binanın temel kazısı sonrası bitişikte bulunan anaokulunun bahçe duvarı ile kaldırım yolunun duvarı çöktü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, okulda ve inşaat alanında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.