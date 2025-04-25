Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

Edremit'te İki Ayrı Ev Yangını: Hasar Büyüdü

Edremit'te İki Ayrı Ev Yangını: Hasar Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan iki ayrı ev yangını, komşuların ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan 2 ayrı ev yangını hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi 7001. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Evin penceresinden yükselen dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer dairelere sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nde de 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu söndürüldü.

Evlerde büyük çaplı hasara yol açan yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.