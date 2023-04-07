Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edremit'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Edremit'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan bisiklet ve elektrik bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan bisiklet ve elektrik bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

Altınkum Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği öne sürülen Kadir Ö. ve Oktay Ö, çalıntı elektrikli bisikletle Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Edremit Güncel Haberler

title