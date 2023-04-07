Edremit'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan bisiklet ve elektrik bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan bisiklet ve elektrik bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.
Altınkum Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği öne sürülen Kadir Ö. ve Oktay Ö, çalıntı elektrikli bisikletle Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel