Edremit'te Hafriyat Kamyonu Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde su kanalına düşen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde su kanalına düşen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat taşıyan E.T. idaresindeki 06 FK 6313 plakalı kamyon dönerken arka tekerinin su kanalına düşmesi sonucu devrildi. Şoför ise hafif yaralanırken, 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel