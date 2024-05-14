Edremit'te Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç ağaca çarptı ve araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyreden Gökhan Arıkan'ın (47) kullandığı 10 LC 399 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Arıkan'ın cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.