Edremit'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçenin kıyı şeridinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel