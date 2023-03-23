EDREMİT'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 6 GÖZALTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda tekne motoru, şişme bot, el pompası ve 25 litre benzin ele geçirilirken, yurt dışına kaçmak üzere olan 7'si çocuk, 4'ü kadın 18 kaçak göçmen ise yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. (DHA)