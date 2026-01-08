Haberler

Kamyonetin tekeri altında kaldı; itfaiye kurtardı

Kamyonetin tekeri altında kaldı; itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra sırasında kamyonetin tekeri altında kalan M.D., itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde geri manevra sırasında kamyonet tekerinin altında kalıp, sıkışan M.D., itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; M.D., geri manevra yapan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonetin arka tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saatlik çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarılan M.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

