Kamyonetin tekeri altında kaldı; itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra sırasında kamyonetin tekeri altında kalan M.D., itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Olay, bugün Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; M.D., geri manevra yapan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonetin arka tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saatlik çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarılan M.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
