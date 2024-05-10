Edremit'te Fuhuş Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda, cep telefonları, para ve isim listesi ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 2 cep telefonu, 15 bin 425 lira, 3 çeyrek altın ile isimlerin ve alınan paraların yazıldığı liste ele geçirildi.
Fuhşa aracılık ettikleri, yer temininde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve T.K.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.