Edremit'te Fuhuş Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 2 cep telefonu, 15 bin 425 lira, 3 çeyrek altın ile isimlerin ve alınan paraların yazıldığı liste ele geçirildi.

Fuhşa aracılık ettikleri, yer temininde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve T.K.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.