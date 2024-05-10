Üye Girişi
Haberler

Edremit'te Fuhuş Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda, cep telefonları, para ve isim listesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 2 cep telefonu, 15 bin 425 lira, 3 çeyrek altın ile isimlerin ve alınan paraların yazıldığı liste ele geçirildi.

Fuhşa aracılık ettikleri, yer temininde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve T.K.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Edremit Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title