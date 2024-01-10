Edremit'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün ilçede bir evde saklandığı belirledi.
Bu adrese baskın yapan ekipler, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalayarak hakkında işlem başlattı.
Eski kamu görevlisi olduğu öğrenilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Yasin E, Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.