Edremit'te Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İbrahimce Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye poli ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel