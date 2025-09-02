Edremit'te Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının bitişikteki evlere sıçramasını önledi.

Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.