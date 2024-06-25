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Edremit'te evde çıkan yangın söndürüldü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi'ndeki kullanılmayan iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir İtfaiye Edremit Yaşam Güncel Haberler

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