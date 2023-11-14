Edremit'te etil alkol ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, etil alkol ele geçirdi. Panelvan tipi araçta yapılan aramada bin 20 litre etil alkol bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, etil alkol ele geçirdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, (KOM) ilçe merkezinde durdurulan bir araçta yarama yapıldı.

Panelvan tipi araçta yapılan aramada bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.