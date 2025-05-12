Edremit'te Engelli Sürücünün Cipi Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Edremit-Kalkım kara yolunda meydana geldi. Onur Yavaş'ın kontrolünü yitirdiği 10 KA 432 plakalı cip, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, engelli sürücü Yavaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onur Yavaş'ın cipteki arkadaşları K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A.'nin ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Yavaş'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Onur Yavaş'ın 2011 yılında Kaz Dağları'nda geçirdiği trafik kazasında otomobilinin uçuruma yuvarlandığı, bu kazadan sonra belden aşağısının felç kaldığı ifade edildi.

Onur Yavaş'ın cenazesi, ikindi vakti Bekir Efendi Camii'nde kılınacak namazın ardından Kadıköy Mahallesi Mezarlığı'nda babasının yanına defnedileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.