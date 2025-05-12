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Edremit'te Engelli Sürücünün Cipi Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Edremit'te Engelli Sürücünün Cipi Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, belden aşağısı felç kalan engelli sürücü Onur Yavaş'ın kontrolündeki cip şarampole devrildi. Kaza sonucunda Yavaş hayatını kaybederken, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde cipin şarampole devrildiği kazada ölen engelli sürücü Onur Yavaş'ın yanındaki 5 arkadaşıyla piknikten döndüğü belirtildi. Yavaş'ın 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısının felç kaldığı bildirildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Edremit-Kalkım kara yolunda meydana geldi. Onur Yavaş'ın kontrolünü yitirdiği 10 KA 432 plakalı cip, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, engelli sürücü Yavaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Onur Yavaş'ın cipteki arkadaşları K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A.'nin ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Yavaş'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Onur Yavaş'ın 2011 yılında Kaz Dağları'nda geçirdiği trafik kazasında otomobilinin uçuruma yuvarlandığı, bu kazadan sonra belden aşağısının felç kaldığı ifade edildi.

Onur Yavaş'ın cenazesi, ikindi vakti Bekir Efendi Camii'nde kılınacak namazın ardından Kadıköy Mahallesi Mezarlığı'nda babasının yanına defnedileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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