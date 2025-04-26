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Edremit'te Elektrikli Motosiklet Devrildi: 5 Yaralı

Edremit'te Elektrikli Motosiklet Devrildi: 5 Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin zeytin tarlasına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin zeytin tarlasına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırsal Tahtakuşlar Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosiklet, yol kenarındaki zeytin tarlasına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletin altında sıkışan bir yaralı, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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