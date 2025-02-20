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Edremit'te Düzensiz Göçmenlere Yardımcı Olan 5 Şüpheli Tutuklandı

Edremit'te Düzensiz Göçmenlere Yardımcı Olan 5 Şüpheli Tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 Afgan düzensiz göçmene yardım ettikleri iddia edilen 5 kişi tutuklandı. Jandarma, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakalayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin geçişlerini sağlayan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği H.D, L.Ş, A.A, M.Ç. ve E.Ş'yi adreslerinde yakaladı.

Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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