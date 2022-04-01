Edremit'te "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Program kapsamında otizmli bireylerin ailelerinin de katılımıyla 15 Temmuz Ortaokulu bahçesinde farkındalık etkinliği yapıldı. Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulunda öğrenim gören 3 otizmli öğrenci, yere kalp şeklinde yap boz (puzzle) yaptı.

Otizmli çocuklar, daha sonra Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile 15 Temmuz Ortaokulunun halı sahasında futbol maçına çıktı.

Başlama vuruşunu yapan İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş ve AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özbek'in hakemlik yaptığı maçta, çocuklarla bir süre futbol oynadı.

Özel çocuklar ve öğrencilere program sonunda madalyaları verildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yaptığı açıklamada, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Odabaş, "Çocuklarla beraber olduk. Küçük bir müsabaka düzenlediler. Onları böyle mutlu görmek, aileleriyle beraber görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

Etkinlik koordinatörü Çilem Adıgüzel ise otizmle ilgili araştırmalar ile imkanları iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalığın oluşturulmasını amaçladıklarını bildirdi.

Öğrencilerden Ege Demirkol ise eğlenceli vakit geçirdiklerini, çok mutlu olduklarını anlattı.