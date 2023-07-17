Edremit'te Çocuk Parkı Güvenlik Kameralarıyla İzleniyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Gazicelal Mahallesi Muhtarlığı, çocuk parkını güvenlik kameralarıyla 7/24 canlı olarak izlemeye başladı. Bu uygulama ile parkın daha güvenli hale getirilmesi ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Muhtarlığı bir ilke imza attı. Mahallede bulunan çocuk parkını yerleştirilen güvenlik kameraları ile 7/24 canlı olarak izlemeye başladı.

Mahalle Muhtarı Nizamettin Dağ, "Okulların kapanması ve yaz tatili nedeniyle özellikle çocukların daha çok zaman geçirmeye başladığı ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkımızı daha güvenli hale getirmek amacıyla, ilçemizde ilk kez parkımıza güvenlik kamerası yerleştirerek 7/24 izlemeye başladık. Kaymakamımız Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürümüz Burak Lehimer ve belediye başkanlarımıza mahallem halkı adına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"dedi.

Kaymakam Ahmet Odabaş ise muhtarlığı ziyaret ederek, "Edremit'te muhtarımız örnek bir uygulamaya imza attı. Güvenlik kamera sistemleri kötü niyetli kişilere karşı caydırıcı etkisinin yanı sıra istenmeyen bir olay yaşandığında da sorunun çözümünde büyük rol oynuyor. Sistemle madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çocuklarımız parka aileleri olmadan çıkabiliyor. Kameralarda ayrı bir güven veriyor"diye konuştu. - BALIKESİR