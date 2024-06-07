Edremit'te çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, hızlı müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye araçları yangına müdahale ederken, havadan da helikopter desteği sağlandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Altınoluk Mahallesi yakınında kapatılan Eski Çöplük Yolu mevkisinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere karadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, su tankeri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, havadan helikopterle müdahale edildi.
Yangın yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.