Edremit'te çıkan orman yangını 4,5 saatte kontrol altına alındı
Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 4,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
4,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir),