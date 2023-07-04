Edremit'te Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde güvenli alan dışında yüzdüğü esnada boğulma tehlikesi atlatan bir kişi kurtarıldı. Altınkum plajında bugün yaşanan olayda, T.Ç, boğulma tehlikesi atlattı ve hayatta kalmayı başardı. Olay, vatandaşlar tarafından fark edilerek hızla müdahale edildi. Ancak durumun ciddiyetini gören Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekibi de derhal olay yerine intikal etti. Kıyıya alınan T.Ç.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 112 acil servis ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen T.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.