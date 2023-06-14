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Edremit'te bir kişinin üzerinde 1 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Edremit'te bir kişinin üzerinde 1 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin takibe aldığı bir kişinin üzerinde bir kilogramın üzerinde uyuşturucu madde çıktı. Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 parça halinde 1 kilo 39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin takibe aldığı bir kişinin üzerinde bir kilogramın üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıs/gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir kişiyi takibe aldı. Durdurulan kişinin üzerinde 1 parça halinde 1 kilo 39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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