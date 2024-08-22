Edremit'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Camivasat Mahallesi Menderes Bulvarı'nda, kuruyemiş ve bakliyat satan bir iş yerinin üst katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucunda yangın söndürülürken iş yerinde maddi hasar oluştu.