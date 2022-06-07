Edremit'te "Bilim Şenliği" düzenlendi - Haberler

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Edremit'te "Bilim Şenliği" düzenlendi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Edremit'te 'Bilim Şenliği' düzenlendi

Van'ın Edremit ilçesinde "Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde "Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kent Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, öğrencilerin hazırladığı 35 proje yarıştı.

Şenlikte konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, eğitime önem verdiklerini söyledi.

Etkinliğe 15 okulun katıldığını belirten Say, "Çocuklarımız gelecek vadediyor. Kendilerine imkan tanındığında neler yapılabildiğini görüyoruz. Kimyadan, hayatı kolaylaştırıcı projelere kadar birçok alanda çalışmalar sergilendi. Öğrencilerimize tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz."

Şenliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve veliler de katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Edremit Belediyesi Hisarcık Edremit Van Güncel Haberler

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