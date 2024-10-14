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Edremit'te Bıçaklı Saldırı: İki Kişi Öldü

Edremit'te Bıçaklı Saldırı: İki Kişi Öldü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, diğerinin de hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde sinir krizi geçiren Murat Ö'nün, eşi Nezihe Nurçin Ö, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırdığı belirtildi.

Murat Ö'nün baldızı Gülçin Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hastaneye kaldırılan kayınvalide Sevim Kaya'nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Şüphelinin eşi Nezihe Nurçin Ö. ve kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Murat Ö'nün gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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