Edremit'te Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K, M.K. ve henüz kimlik bilgisi öğrenilemeyen bir şüpheli, İ.K. ve S.Ö'yı bıçakla yaraladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İ.K. ve S.Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletle olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.