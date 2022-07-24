Edremit'te batan teknedeki otel işletmecisi aranıyor (2) - Haberler

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Edremit'te batan teknedeki otel işletmecisi aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Edremit'te batan teknedeki otel işletmecisi aranıyor (2)

YENİÇERİ'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiden Hasan Hüseyin Işıktaş'ın (21) ardından Sinan Yeniçeri'nin (43) de cansız bedenine ulaşıldı.

YENİÇERİ'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiden Hasan Hüseyin Işıktaş'ın (21) ardından Sinan Yeniçeri'nin (43) de cansız bedenine ulaşıldı. Batan tekne de bulunarak sudan çıkartıldı. Balıkesir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19 Temmuz'da Akçay açıklarında bir fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için aralıksız olarak devam eden arama faaliyetleri sonucunda bugün saat 12.20'de Ayvalık Maden Adası batısında deniz yüzeyinde bir cansız beden olduğu ihbarı alınmıştır. Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 5 kişilik 1 dalış timi sevk edilmiştir. Bulunan cansız bedenin kayıp olan Sinan Yeniçeri olduğu yakınları tarafından teşhis edilmiştir. Ayrıca devamında, batan tekneye de ulaşılarak denizden çıkarılmıştır. Söz konusu kaza sonucu kaybolan iki kişinin de bulunması üzerine 19 Temmuz 2022 tarihinde saat 23: 19'da Edremit Körfezinde başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonlandırılmıştır" denildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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