Edremit'te Aranan Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" suçlarından mahkemece çarptırıldığı 50 yıl 9 aylık hapis cezası kesinleşen İ.K'nin Edremit'te olduğu belirlendi.

İşlediği 14 suç olayından aranan İ.K, JASAT tarafından yakalanarak, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.