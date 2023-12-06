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Edremit'te araç refüje devrildi, 2 kişi hafif yaralandı

6 Aralık 2023 11:54 Son Güncelleme: 11:55 Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu refüje çarpan araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.