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Edremit'te araç refüje devrildi, 2 kişi hafif yaralandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu refüje çarpan araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde refüje devrilen araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.

M.S'nin kullandığı 34 GFA 307 plakalı otomobil, Ülkü Yolu mevkisinde sürücüsünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmasının ardından kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araçta bulunan sürücü M.S. ve yanındaki M.A. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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