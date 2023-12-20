Üye Girişi
Haberler

Edremit'te Ambulansla Uyuşturucu Sevkiyatı Yapanlar Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde durdurulan ambulansın içinde yapılan aramada, 9 kilo 14 gram skunk ele geçirildi. Ambulansın sürücüsü ve iki kişi tutuklandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde durdurulan ve narkotik köpeği 'Dangal' ile yapılan aramada, 9 kilo 14 gram skunk ele geçirilen ambulansın sürücüsü Okan Akar (33) ile acil tıp teknisyeni Aptullah Yazkent (26) ve Cankan Ethan (33), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan operasyonda, tepe lambası açık olan seyir halindeki 34 RE 1140 plakalı özel firmaya bağlı hizmet verdiği belirlenen ambulans, Balıkesir Değirmenboğazı mevkisinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Dangal' ile ambulansta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 9 kilo 14 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Ambulans sahibi ve sürücüsü olduğu belirlenen Okan Akar ile acil tıp teknisyeni Aptullah Yazkent ve Cankan Ethan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Okan Akar Narkotik Edremit Tutuklama Cezaevi Adliye Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title