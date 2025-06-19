Edremit'te Aile Sağlığı Merkezinin Temeli Atıldı

Edremit'te Aile Sağlığı Merkezinin Temeli Atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hayırsever Anbarlıoğlu ailesi tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Merkez, 6 ay içinde tamamlanarak hizmete girecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Avcılar Mahallesi'nde, hayırsever Anbarlıoğlu ailesi tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin temeli törenle atıldı.

Edremit Belediyesinin tahsis ettiği arsa üzerinde yapımına başlanan ve 2 doktorun görev yapacağı merkezin 6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Temel atma töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Anbarlıoğlu ailesine katkılarından dolayı teşekkür ederek, Edremit'in sağlık yatırımları açısından verimli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Odabaş, ilçe merkezinde devam eden diğer sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek, hayırseverlerin desteğinin yatırımları hızlandırdığını vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da Anbarlıoğlu ailesinin örnek bir sorumluluk sergilediğini belirterek, Edremit halkı adına teşekkür etti.

Aile adına konuşan Nazmi Anbarlıoğlu da ailelerinin hayrına böyle bir tesis yapmak istediklerini ve kısa sürede hizmete girmesi için destek beklediklerini söyledi.

Projenin gönüllü mimarı Mehmet Akif Öznal da bunun 40 yıllık meslek hayatındaki 26'ncı bedelsiz projesi olduğunu dile getirdi.

Törende kurban kesiminin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?

Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.