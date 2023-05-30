Edremit'te '40 Şehit' kabirlerinin bakımsızlık tepkisi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi 'Şehit Turhan Bey' camii arkasında bulunan kabirlerin, bakımsızlığı tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Gaziilyas Mahallesi Turhan Bey camii arkasında bulunan ve ilçenin fethi sırasında 1232 yılında Karesi Bey'i olan 'Turhan Bey' bu mücadelede göğsüne aldığı ok ile beraberinde 40 asker ile şehit olduğunu belirten mahalle sakinleri, "Burayı bizler bakımsız olarak gördükçe içimiz inanın içimiz sızlıyor. Yıllardır buradaki kabirler atıl, bakımsız ve kaderine terk edilmiş durumda olduğu için adeta yüreğimiz parçalanıyor. Eminiz ki burada yatan ecdadımız olan şehitlerimizin de kemikleri sızlıyordur. Yetkililerden buradaki kabirlerin bakımının bir an önce yapılarak ve buranın şehitlik olarak düzenlenmesini bekliyoruz. İnanıyoruz ki dününü unutanlar, yarını yaşayamazlar. Bizler büyüklerimizden bu çalışmanın yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştular.