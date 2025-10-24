Haberler

Edremit'te 3 Kişiyi Öldüren Şahsın İşverenleri Tutuklandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi öldüren ve 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik'in işverenleri oldukları iddia edilen 3 kişi, 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu iddia edilen K.S, K.Y. ve E.B.G, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık ve Olcay Özdemir'i öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Emlik, etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
